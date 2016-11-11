全球金融：更多中资银行拟在伦敦设立分支，不理会英退影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
声明还称，两国监管机构承诺共同努力，以确保能对银行业的所有提议进行“有效评估”。
上述声明或许有助于缓解伦敦金融城对外资银行将因英国退欧而避开该国的担忧。
英国监管机构已批准中国交通银行和招商银行在伦敦设立分支机构。
文件显示，中国银行业协会也将在“条件允许时”在伦敦开设办事处。上海清算所也计划明年在伦敦设立办事处。
中国当局将支持安本资产管理 申请在中国注册私募基金管理公司，并在获得授权后推出私募基金产品。
文件还显示，中国当局还将“积极”考虑恒安标准人寿(Heng An Standard Life)在中国取得养老保险牌照的申请。标准人寿 持有恒安标准人寿的部分股权。(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 高琦/白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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