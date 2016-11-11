版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 11:42 BJT

标题新闻：巴西央行称会将12月到期的传统货币互换展期，平复特朗普胜选后投资者的紧张情绪

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐