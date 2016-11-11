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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 11:28 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回升，亚洲新兴货币卖压缓解

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* 澳元/美元回升，最新报0.7600，脱离0.7560的盘中低位

* 据传亚洲国家央行进场抑制本币疲势

* 澳元卖压暂告缓解，激励投资者盘中进行回补

* 外界认为澳元/美元涨势为时不久　(完)

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