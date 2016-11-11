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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 11:38 BJT

标题新闻：伊朗将12月轻质原油亚洲官方售价较前月调涨0.9美元，较阿曼/迪拜原油升水0.65美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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