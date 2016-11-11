中国期市：铁矿石本周大涨15%，受中国钢铁需求前景和期货上扬提振

“铁矿石价格迅猛上涨可部分归因于中国制造业和房地产行业需求前景更加乐观，但投机性交易也起到了很大的作用，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar称。

Dhar wrote在一份报告中说，在期货市场大涨后，中国的期货交易所上调了交易手续费标准，尤其是煤炭期货，这也使部分资金转到铁矿石期货中。

“鉴于市场低迷已持续太久，我认为中国钢厂对前景的信心已大增，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的大宗商品策略师Daniel Hynes说。

“供应增长已开始放缓。也有人担心，市场将迅速趋紧，煤炭交易员肯定会措施不及，或许这种担忧也已开始出现在铁矿石市场。”

中国政府抑制煤炭产能的举措已导致很多国内煤矿关闭，抑制了国内供应，并引发今年煤炭价格反弹。