中国货币市场：资金面趋稳回购利率小降，央行加量逆回购平抚预期

路透上海11月11日 - 中国银行间市场周五早间开盘资金面续紧，不过随着公开市场逆回购加量操作，融出有所增多，供需总体较为均衡，回购利率较上日小幅下行。交易员称，央行逆回购规模视市场情况灵活增减，预计市场流动性仍将中性偏紧，无需过度担忧大幅收紧风险。

华东一银行交易员表示，今日资金面“偏一点点紧，早上大行出的比较少，大家还是要花点时间来平盘，应该是央行比较想要的状态。”

他并认为，近期中国经济出现较多企稳势头，货币政策料以稳为上，以中性偏紧操作为主，重在守住风险。

展望下周，考虑到下周二(15日)为月度缴税截止日，下周三(16日)还有1,150亿元MLF(中期借贷便利)到期，同时人民币汇率跌幅较大，交易员称，需继续留意市场变化和央行相关操作情况。

上海一券商交易员指出，月初央行已经进行较大规模MLF，如下周未进行到期续做，预计央行也会视市场资金需求加大公开市场操作力度，“央行的水龙头开开关关，貌似很方便。”

中国央行公开市场周五共进行2,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期700亿元，单日转为净投放1,250亿元，结束此前连续七日单日净回笼局面；不过全周来看，本周仍净回笼3,000亿元。

上述银行交易员并认为，年内人民币贬值压力持续存在，但如果央行能合理引导市场预期和贬值节奏，境内资金面承受的压力也会较为可控。

人民币兑美元即期 周五早盘大跌，一度跌破6.82元关口，与中间价再创近六年半新低；离岸人民币 开盘后一度触及6.85再刷新低。交易员称，短期汇价料仍承压，市场仍偏购汇，但尚无恐慌情绪。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2118 2.2403 -2.85

七天 2.4006 2.4225 -2.19

14天 2.5508 2.5542 -0.34 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.7550 1.9400 +81.50

七天 2.5850 2.2000 +38.50

14天 2.6300 2.5850 +4.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.1300 +12.00

七天 2.4500 2.4000 +5.00

14天 2.6000 2.5000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2110 2.1960 +1.50

七天 2.4020 2.3930 +0.90

三个月 2.8751 2.8701 +0.50