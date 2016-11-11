澳新汇市：澳元与新西兰元下跌，因美债收益率提振美元走强

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元搭上美国公债收益率上涨的顺风车，市场猜测美国总统当选人特朗普的政策可能会推升通胀。
美国10年期公债收益率本周迄今累计上涨了33个基点，令亚洲新兴市场货币及澳新货币面临压力。
澳元近期一路上行，受铁矿石和煤炭价格反弹引领--这是澳洲的两大出口产品。过去一个月，仅铁矿石就上涨了33%。
但有媒体报导，中国证券监管机构正在试图令市场降温，禁止期货经纪公司从事提供保证金融资业务的规定周五打击了市场人气。
“这可能是澳元的一个短期利空，”I.G. Markets首席策略师Chris Weston表示。
市场关注焦点将转移至下周的国内事件上，澳洲央行总裁洛威周二将发表讲话，之后公布就业和薪资数据。
新西兰元兑美元 小幅下跌至0.7202，之前触及0.7188低点。本周新西兰元下跌了1.7%。(完)
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全部现汇报价 (编译 罗伯特/王颖；审校 龚芳/徐文焰)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。