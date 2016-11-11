澳新汇市：澳元与新西兰元下跌，因美债收益率提振美元走强

美元搭上美国公债收益率上涨的顺风车，市场猜测美国总统当选人特朗普的政策可能会推升通胀。

美国10年期公债收益率本周迄今累计上涨了33个基点，令亚洲新兴市场货币及澳新货币面临压力。

澳元近期一路上行，受铁矿石和煤炭价格反弹引领--这是澳洲的两大出口产品。过去一个月，仅铁矿石就上涨了33%。

但有媒体报导，中国证券监管机构正在试图令市场降温，禁止期货经纪公司从事提供保证金融资业务的规定周五打击了市场人气。

“这可能是澳元的一个短期利空，”I.G. Markets首席策略师Chris Weston表示。

市场关注焦点将转移至下周的国内事件上，澳洲央行总裁洛威周二将发表讲话，之后公布就业和薪资数据。

新西兰元兑美元 小幅下跌至0.7202，之前触及0.7188低点。本周新西兰元下跌了1.7%。(完)

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