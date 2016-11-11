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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 12:36 BJT

《全球汇市》美元借特朗普当选之势大涨，兑日圆位于三个半月高点附近

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0907  1.0889  +0.17  +0.43  1.0860
    美元/日圆            106.50  106.81  -0.29 -11.47  120.30
    欧元/日圆         116.16  116.32  -0.14 -10.97  130.47
    美元/瑞郎            0.9855  0.9866  -0.11  -1.63  1.0018
    英镑/美元            1.2566  1.2554  +0.10 -14.74  1.4738
    美元/加元            1.3455  1.3468  -0.10  -2.77  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8258  6.8290  -0.05  +3.93  6.5680
    澳元/美元            0.7617  0.7611  +0.08  +4.70  0.7275
    新西兰元/美元        0.7216  0.7209  +0.10  +5.73  0.6825
    澳元/日圆         81.150  81.350  -0.25  -7.38  87.620
    新西兰元/日圆     76.860  76.990  -0.17  -6.25  81.980
    英镑/日圆         133.82  134.05  -0.17 -24.49  177.22
    澳元/新西兰元     1.0554  1.0550  +0.04  -1.03  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/孙茉莉/李爽/侯雪苹/王琛；审校 张荻/杜明霞/汪红英/龚芳/刘秀红)

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