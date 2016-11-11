中国债市动态：现券收益率追随海外市场升势，五年IRS走高

路透北京11月11日 - 中国银行间债市现券收益率周五略有上行，国债期货继续下跌。交易员表示，美国和欧洲债市收益率大幅飙升及国内基本面显露回暖迹象利空现券，但交易员踊跃抄底限制升势；同时受海外市场影响，五年期利率互换（IRS）走升。

“现券上了0.5bp（基点），情绪分化比较明显，券商和农商行在买，成交量有点放大，其实说白了就是抄底的心态，期货量也放得太大了。”华北一券商交易员说。

他并称，隔夜美国和德国债券收益率上行幅度较大，导致市场情绪仍然偏弱，不过交易盘涌现对市场略有支撑。

美国公债收益率周四攀升，指标10年期公债收益率升至10个月高位，投资者继续消化利率升高的预期，因即将上台的共和党政府预计将增加支出，进而推高通胀；欧元区公债收益率(殖利率)周四亦录得今年的最大单日涨幅。

华中一银行交易员表示，市场已基本确立资金紧平衡的预期，虽然基本面出现好转迹象，但前景仍不算明朗，短期债市利空因素略占上风。

“10年国债我觉得可能会到2.90%以上吧，不过毕竟资产荒还在，配置盘也在，到2.90%估计就会被买下来了。”他说。

IRS方面，受国内基本面转暖及海外市场影响，五年期IRS大幅走高。

“五年IRS昨天收在3.06%位置，夜盘就上到了3.12%，目前又回到了3.1050%左右，主要还是受到海外ND（no-delivery，不可交割）影响，昨晚ND上的很凶。”上海一银行交易员说。

一级市场方面，中国财政部上午招标的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为2.0245%和2.0726%，边际中标收益率2.0723%和2.1281%，对应投标倍数2.68倍和2.54倍。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1885%/3.1880%，上日尾盘为3.1855%/3.1790%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.83%/2.8075%，上日尾盘在2.81%/2.77%。