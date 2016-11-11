路透基点：中钢印度公司完成筹措1.1亿美元六年期俱乐部贷款--TRLPC

路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中钢印度公司已完成筹措1.1亿美元六年期俱乐部贷款。

台湾银行、 中国信托商业银行和兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行。中国信托商业银行承贷4,000万美元，另外两家银行平均分配余下金额。

该笔贷款附带延期两年的选择权，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码149个基点。借款人将支付Libor与台北美元拆款利率(TAIFX)之差超出40个基点的部分。

所筹资金将为2013年1月签订的1.1亿美元六年期贷款进行再融资。该次贷款利率为Libor加码160个基点，最高前端费为20个基点。借款人将支付Libor与TAIFX之差超出40个基点的部分。

借款人的土地、厂房和机器将作为担保。协议料于11月24日签订。