路透基点：中钢印度公司完成筹措1.1亿美元六年期俱乐部贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中钢印度公司已完成筹措1.1亿美元六年期俱乐部贷款。
台湾银行、 中国信托商业银行和兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行。中国信托商业银行承贷4,000万美元，另外两家银行平均分配余下金额。
该笔贷款附带延期两年的选择权，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码149个基点。借款人将支付Libor与台北美元拆款利率(TAIFX)之差超出40个基点的部分。
所筹资金将为2013年1月签订的1.1亿美元六年期贷款进行再融资。该次贷款利率为Libor加码160个基点，最高前端费为20个基点。借款人将支付Libor与TAIFX之差超出40个基点的部分。
借款人的土地、厂房和机器将作为担保。协议料于11月24日签订。
借款人为台湾中国钢铁股份有限公司的子公司。(完) (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。