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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 13:27 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑技术面讯号偏空，或将下探0.8600支撑位

0454GMT

* 狭幅交投，聚焦一些亚洲新兴货币大跌

* 关注英国建筑及德国通胀数据

* 动能研究显示，5日、10日及20日移动均线向下--格局全面偏空

* 若是收在0.8701下方，将下探0.8600，此处为9月/10月区间支撑位

* 纽约盘低点0.8662和稍早触及的高点0.8700分别构成第一道支撑/阻力位。

* 图表 reut.rs/2fiaBpf

(完)

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全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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