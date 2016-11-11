路透基点：桂田酒店签署12亿台币贷款--TRLPC

路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，桂田酒店周四签署12亿台币(3,800万美元)贷款。

台湾合作金库商业银行为牵头行兼簿记行。这笔贷款包括A部分6.6亿台币七年期定期贷款，B部分1亿台币五年期定期贷款，C部分4.4亿台币五年期定期贷款和D部分1亿台币贷款。其中C部分和D部分总计不超过4.4亿台币。

A部分贷款利率为基于借款者的税前净利润率，较一年期邮政储蓄利率加码75-95基点，B部分和C部分利率为加码95-115基点。税前保底利率1.8%。

银行受邀以两个层级参贷：承贷2亿台币或以上为协办行，获前端费7个基点；承贷1-1.99亿台币为参贷行，获前端费4个基点。

借款方的土地和建筑物将为抵押品，董事长和董事为担保人。

筹得资金将用于为2011年9月签署的16.4亿台币三年期贷款提供再融资，并用作营运资金。(完)