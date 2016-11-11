路透基点：桂田酒店签署12亿台币贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，桂田酒店周四签署12亿台币(3,800万美元)贷款。
台湾合作金库商业银行为牵头行兼簿记行。这笔贷款包括A部分6.6亿台币七年期定期贷款，B部分1亿台币五年期定期贷款，C部分4.4亿台币五年期定期贷款和D部分1亿台币贷款。其中C部分和D部分总计不超过4.4亿台币。
A部分贷款利率为基于借款者的税前净利润率，较一年期邮政储蓄利率加码75-95基点，B部分和C部分利率为加码95-115基点。税前保底利率1.8%。
银行受邀以两个层级参贷：承贷2亿台币或以上为协办行，获前端费7个基点；承贷1-1.99亿台币为参贷行，获前端费4个基点。
借款方的土地和建筑物将为抵押品，董事长和董事为担保人。
筹得资金将用于为2011年9月签署的16.4亿台币三年期贷款提供再融资，并用作营运资金。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。