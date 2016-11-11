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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 13:59 BJT

泰国经济：经济基本面足够强劲，可以承受美国大选的影响--财长

路透曼谷11月11日 - 泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)周五表示，泰国经济基本面足够强劲，可以承受美国选举结果带来的冲击。

泰国经济仰赖出口。阿比萨称，泰国对美国出口可能会减少，但选举结果对整体出口的影响很小。

“我们的经济基本面比其他一些国家强劲。我们渡过了各种危机。鉴于此，我们相信泰国不会受到太大影响，”Apisak对记者表示。

据财政部，泰国2016年出口料下降0.5%。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)

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