泰国经济：经济基本面足够强劲，可以承受美国大选的影响--财长

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透曼谷11月11日 - 泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)周五表示，泰国经济基本面足够强劲，可以承受美国选举结果带来的冲击。
泰国经济仰赖出口。阿比萨称，泰国对美国出口可能会减少，但选举结果对整体出口的影响很小。
“我们的经济基本面比其他一些国家强劲。我们渡过了各种危机。鉴于此，我们相信泰国不会受到太大影响，”Apisak对记者表示。
据财政部，泰国2016年出口料下降0.5%。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。