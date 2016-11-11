《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为路透中文新闻为您整理的11月7日-11月11日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.83%。美国大选当日国际市场深V震荡，人民币亦先扬后抑，当日波幅近300点；随后两天连续大跌，周五一度跌破6.82创逾六年新低。离岸人民币 亦在周五跌破6.85创纪录新低。周四周五离岸市场出现较明显的大行干预，两地点差有所收窄。由于市场仍认为12月美联储大概率加息，年内人民币仍将承压。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场逆回购多期限搭配释放流动性，但在到期量对冲下净回笼力度加大。分析人士表示，央行依据市场资金不断变化情况，逐步提高逆回购操作灵活性，七天、14天和28天期品种交替操作，收放自如，资金面虽在平衡中略显紧势，但整体并无大碍。
他们认为，央行三季度货币政策报告明确政策稳健基调不改，在拉长资金供给期限稳定流动性同时，还将注重防范风险避免推升杠杆水平；在宏观经济短期走势仍难言企稳、通胀势头升温的背景下，预计未来通过逆回购和MLF等工具搭配稳定资金预期还将是主要手段。
债市: --中国银行间债市当周现券明显走弱。在美国大选结束后，收益率随海外上行，惟受未退的买盘支撑涨幅有限。IRS则在当周后半段，受外资行引领大举上行，五年期品种连创今年以来新高。下一步需继续关注更多经济数据、IRS变化，以及国债期货走势等。
票据: --中国票据市场转贴利率当周波动有限，继续盘整格局。交易员表示，资金面本周整体维持紧平衡局面，回购利率涨跌趋势暂不明显，整体对票据价格走势影响不大，因市场供给和需求并无太大改观，成交偏淡趋势下转贴利率变化并不大。交易员称，虽然未来资金面预期仍旧谨慎，但是转贴利率已经处于低位，同时本身利润空间已经很窄，除非资金面超预期变化，否则短期价格仍难打破震荡局面。
股市: --中国股市沪综指 本周强劲上扬，收盘连创逾10个月新高，且连五周走升。近期国企改革等政策因素对蓝筹股更加有利，因此资金流入蓝筹股，推动股指一举冲破3,150点附近的前期高点。受大宗商品价格暴涨影响，周期类资源股成为本次上涨行情的主要推手。 (完) (整理 吴芳/张晓翀/孙琦子/李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。