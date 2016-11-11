《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月7日-11月11日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.83%。美国大选当日国际市场深V震荡，人民币亦先扬后抑，当日波幅近300点；随后两天连续大跌，周五一度跌破6.82创逾六年新低。离岸人民币 亦在周五跌破6.85创纪录新低。周四周五离岸市场出现较明显的大行干预，两地点差有所收窄。由于市场仍认为12月美联储大概率加息，年内人民币仍将承压。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场逆回购多期限搭配释放流动性，但在到期量对冲下净回笼力度加大。分析人士表示，央行依据市场资金不断变化情况，逐步提高逆回购操作灵活性，七天、14天和28天期品种交替操作，收放自如，资金面虽在平衡中略显紧势，但整体并无大碍。

他们认为，央行三季度货币政策报告明确政策稳健基调不改，在拉长资金供给期限稳定流动性同时，还将注重防范风险避免推升杠杆水平；在宏观经济短期走势仍难言企稳、通胀势头升温的背景下，预计未来通过逆回购和MLF等工具搭配稳定资金预期还将是主要手段。

债市: --中国银行间债市当周现券明显走弱。在美国大选结束后，收益率随海外上行，惟受未退的买盘支撑涨幅有限。IRS则在当周后半段，受外资行引领大举上行，五年期品种连创今年以来新高。下一步需继续关注更多经济数据、IRS变化，以及国债期货走势等。

票据: --中国票据市场转贴利率当周波动有限，继续盘整格局。交易员表示，资金面本周整体维持紧平衡局面，回购利率涨跌趋势暂不明显，整体对票据价格走势影响不大，因市场供给和需求并无太大改观，成交偏淡趋势下转贴利率变化并不大。交易员称，虽然未来资金面预期仍旧谨慎，但是转贴利率已经处于低位，同时本身利润空间已经很窄，除非资金面超预期变化，否则短期价格仍难打破震荡局面。