欧股业绩：德国安联第三季净利超预期，维持全年营业利润目标不变

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月11日 - 欧洲最大保险商德国安联 周五公布，第三季净利增长37%，优于预期，旗下太平洋投资管理公司(PIMCO)逾三年来首次出现第三方资金净流入。
安联季度净利为18.6亿欧元(20.3亿美元)，超过路透对银行和券商调查评价预估的15.8亿欧元。
“在极为艰难的情况下，发展业务的举措取得效果，”安联首席财务官Dieter Wemmer在声明中称。
安联确认其全年营业利润目标为105亿欧元，上下波动5亿欧元。
PIMCO第三季第三方净流入47亿欧元资金，为2013年第二季以来首次净流入。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。