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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 14:44 BJT

欧股业绩：德国安联第三季净利超预期，维持全年营业利润目标不变

路透伦敦11月11日 - 欧洲最大保险商德国安联 周五公布，第三季净利增长37%，优于预期，旗下太平洋投资管理公司(PIMCO)逾三年来首次出现第三方资金净流入。

安联季度净利为18.6亿欧元(20.3亿美元)，超过路透对银行和券商调查评价预估的15.8亿欧元。

“在极为艰难的情况下，发展业务的举措取得效果，”安联首席财务官Dieter Wemmer在声明中称。

安联确认其全年营业利润目标为105亿欧元，上下波动5亿欧元。

PIMCO第三季第三方净流入47亿欧元资金，为2013年第二季以来首次净流入。(完) (编译 李爽 审校 高琦)

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