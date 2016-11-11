澳洲股市：收高并逆转连续四周的周线跌势，金融股领涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月11日 - 澳洲股市周五收高，金融股领涨，因投资者从美国总统当选人特朗普的部分经济政策中找到乐观的理由。
S&P/ASX 200指数 收高0.8%报5,370.7点。该指数本周涨3.7%，逆转连续四周的跌势。
金融股追随隔夜美国金融股的涨势，因投资者关注点转向特朗普任内的优先要务，其中可能包括放宽银行监管。
“四大行”涨幅在2.6-4.2%之间，力推指标股指收高。澳洲联邦银行涨至近三个月高位。
金融股指数 上扬约3%，触及逾两周高点。
澳洲金属矿业股指数 升0.9%，铁矿石价格上涨，因乐观看到中国钢铁需求前景。
Fortescue Metals Group Ltd 劲扬4.5%，触及逾五年高点。必和必拓 和力拓 涨幅均超2%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。