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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 14:43 BJT

澳洲股市：收高并逆转连续四周的周线跌势，金融股领涨

路透11月11日 - 澳洲股市周五收高，金融股领涨，因投资者从美国总统当选人特朗普的部分经济政策中找到乐观的理由。

S&P/ASX 200指数 收高0.8%报5,370.7点。该指数本周涨3.7%，逆转连续四周的跌势。

金融股追随隔夜美国金融股的涨势，因投资者关注点转向特朗普任内的优先要务，其中可能包括放宽银行监管。

“四大行”涨幅在2.6-4.2%之间，力推指标股指收高。澳洲联邦银行涨至近三个月高位。

金融股指数 上扬约3%，触及逾两周高点。

澳洲金属矿业股指数 升0.9%，铁矿石价格上涨，因乐观看到中国钢铁需求前景。

Fortescue Metals Group Ltd 劲扬4.5%，触及逾五年高点。必和必拓 和力拓 涨幅均超2%。(完)

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