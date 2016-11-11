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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 15:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走势脆弱，日圆外亚币大跌

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* 澳元/美元走势脆弱，因新兴货币崩跌

* 特朗普时代即将开启，日圆以外亚洲货币挫跌

* 除日圆外亚币的波动率跳涨，受特朗普胜选的现实冲击

* 除日本外亚洲央行纷纷进入止损模式

* 美元/离岸人民币小幅走低，当局可能在行动

* 美元指数下跌，新兴亚币走跌(完)

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