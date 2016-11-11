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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 17:18 BJT

台湾汇市：台币带量收跌2.12角触逾两月新低，因美元续强及外资大举汇出

* 台币再收跌逾2角触及两个半月新低
    * 反应国际美元续强及外资大举汇出
    * 关注外资买汇续航力道及美元后市
    * 下周台币波动区间料在31.600-32.000

    路透台北11月11日 - 台币兑美元 周五带量收跌2.12角，触及两个半月新低，
本周跌1.03%。交易员认为，由于国际美元延续涨势，及外资大举汇出并在台股卖超幅度扩
大，带动台币走势更显疲弱，且此前台币跌幅较其他亚币小，今日也有补贬意味，后续关注
外资买汇续航力道。 
    
    他们表示，外资从开盘就无预警狂买美元令台币一改缓贬态势，且海外NDF三个月内天
期美元/台币换汇点仍为溢价，此皆令台币急贬直接挑战31.800，下周暂先观察台币是否有
效跌破31.800，若正式掼破31.800的话，不排除后续将趋跌靠向32元。
    
    今日台币收盘失守31.800，触及收盘前低为8月29日的31.801；盘中低位则来到31.807
则创近四周新低，前波盘中低位为10月17日的31.840。。
    
    〞今天外资卖超(台股)幅度也未免太大，这些钱早晚要出去。〞一大型公股银行交易员
说。 
    
    资金流向方面，一大型公股汇银人士称，今天外资大量买汇扣除荷商ASML并购汉微科<3
658.TWO>汇入款后约净汇出7亿美元，算是本周汇出最大量，加以出口商也积极进场抛汇，
令交投转趋热络，台北外汇及元太外汇今日成交量合计放大至16.89亿美元。
    
    交易员指出，美国大选后台股大洗三温暖，但不管台股大涨还是大跌，外资连日来都站
在卖方，且今日卖超幅度更一举突破200亿台币，台股今再重挫令市场对外资汇出疑虑增温
，然而出口商抛汇卖需也增强，有望缓和台币贬势。
    
    不过，也有交易员称，短线台币或许会随亚币趋贬，但会贬多少仍要看国际美元后市及
外资汇出力道而定，仍旧充满变数。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度较上日尾盘小幅放大；一个月美元/台币远汇 报31.920/32.000，上日收在3
1.820。
    
    新兴亚洲货币和债券周五下跌，周线跌幅扩大，市场愈发担心特朗普担任总统后美国利
率将上升，可能导致新兴市场资本外流，这促使该地区的央行入市干预。 
    
    周五韩元 收报1,164.8，较周四收盘价1,150.6下跌1.2%，创7月6日以来最弱
价位；本周共计贬值1.9%，为10个月来最大单周贬幅。 

    台湾股市周五收跌2.12%至8,957.76点，周线收黑1.21%。证券交易所资料显示，外资及
陆资在台股大幅卖超239.60亿台币，连三个交易日卖超共计388.08亿台币。 
   
    交易员预估，下周台币兑美元区间暂看31.600-32.000。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成
                       报价                                      亿美元   交量／
                                                                         亿美元 
 台北外汇经纪公      31.801     31.589  31.720-31.807   31.730    10.20     8.63
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.801     31.586  31.720-31.806   31.800     6.69     2.61
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.020/0.040                0.010/0.020
 美元/台币六个月期        -0.080/-0.040              -0.115/-0.085
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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