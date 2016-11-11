台湾汇市：台币带量收跌2.12角触逾两月新低，因美元续强及外资大举汇出

* 台币再收跌逾2角触及两个半月新低 * 反应国际美元续强及外资大举汇出 * 关注外资买汇续航力道及美元后市 * 下周台币波动区间料在31.600-32.000 路透台北11月11日 - 台币兑美元 周五带量收跌2.12角，触及两个半月新低， 本周跌1.03%。交易员认为，由于国际美元延续涨势，及外资大举汇出并在台股卖超幅度扩 大，带动台币走势更显疲弱，且此前台币跌幅较其他亚币小，今日也有补贬意味，后续关注 外资买汇续航力道。 他们表示，外资从开盘就无预警狂买美元令台币一改缓贬态势，且海外NDF三个月内天 期美元/台币换汇点仍为溢价，此皆令台币急贬直接挑战31.800，下周暂先观察台币是否有 效跌破31.800，若正式掼破31.800的话，不排除后续将趋跌靠向32元。 今日台币收盘失守31.800，触及收盘前低为8月29日的31.801；盘中低位则来到31.807 则创近四周新低，前波盘中低位为10月17日的31.840。。 〞今天外资卖超(台股)幅度也未免太大，这些钱早晚要出去。〞一大型公股银行交易员 说。 资金流向方面，一大型公股汇银人士称，今天外资大量买汇扣除荷商ASML并购汉微科<3 658.TWO>汇入款后约净汇出7亿美元，算是本周汇出最大量，加以出口商也积极进场抛汇， 令交投转趋热络，台北外汇及元太外汇今日成交量合计放大至16.89亿美元。 交易员指出，美国大选后台股大洗三温暖，但不管台股大涨还是大跌，外资连日来都站 在卖方，且今日卖超幅度更一举突破200亿台币，台股今再重挫令市场对外资汇出疑虑增温 ，然而出口商抛汇卖需也增强，有望缓和台币贬势。 不过，也有交易员称，短线台币或许会随亚币趋贬，但会贬多少仍要看国际美元后市及 外资汇出力道而定，仍旧充满变数。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日尾盘小幅放大；一个月美元/台币远汇 报31.920/32.000，上日收在3 1.820。 新兴亚洲货币和债券周五下跌，周线跌幅扩大，市场愈发担心特朗普担任总统后美国利 率将上升，可能导致新兴市场资本外流，这促使该地区的央行入市干预。 周五韩元 收报1,164.8，较周四收盘价1,150.6下跌1.2%，创7月6日以来最弱 价位；本周共计贬值1.9%，为10个月来最大单周贬幅。 台湾股市周五收跌2.12%至8,957.76点，周线收黑1.21%。证券交易所资料显示，外资及 陆资在台股大幅卖超239.60亿台币，连三个交易日卖超共计388.08亿台币。 交易员预估，下周台币兑美元区间暂看31.600-32.000。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.801 31.589 31.720-31.807 31.730 10.20 8.63 司 元太外汇经纪公 31.801 31.586 31.720-31.806 31.800 6.69 2.61 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.020/0.040 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.080/-0.040 -0.115/-0.085 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)