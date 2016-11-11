台湾债市：10年指标券殖利率续创近11个月新高，美债偏空打击信心

* 美债走势短期牵动台债，偏空气氛暂难解 * 观察22日30年券标售，曲线长端需先止稳 * 下周105/11殖利率区间在1.000-1.100% 路透台北11月11日 - 台湾指标10年105/11期 殖利率周五收高，续创10年公债近11个月高位 。交易员表示，因昨晚美国10年公债殖利率升至10个月高位，且105/11R于今日交割回归现券，主要交易商持 券比重料进一步下滑，不利于多头信心。 展望下周，他们认为，美债殖利率还在因应特朗普当选美国总统进行调整，何时充分反映对美联储更大幅 度升息的预期，仍属未知。预料在22日30年公债105/14 标售前，波动加剧在所难免。 〞特朗普的政策能否落实令人怀疑，但我觉得11月还是危险，殖利率将大弹小跌。〞一大型证券商交易 主管说。 交易商表示，台债近期因主要实质买盘未参与10年增额券105/11R标售，筹码本就偏零乱，随后美债殖利 率急弹，更让多头信心涣散。由于市场解读特朗普减税、扩大公共支出的政策诉求，恐让美联储升息速度加快 ，在其明年1月上任前，市场均将陷于高度不确定性中。 惟展望中长期，大型公股银行交易主管认为，台湾受美国走向保护主义影响，外贸料首当其冲，与其担忧 美国升息步伐加快，还不如担心台湾因遭逢边缘化，导致经济增长动能失温而被迫降息的命运。因此短期殖利 率被打高，反而可从容进场布局。 大型证券商交易主管指出，近期寿险业因金管会调降明年台币等新契约责任准备金利率、国际债券频频遭 发行者赎回，以及公债殖利率弹升等多重因素影响，似乎对于30年公债投资逐渐展露兴趣。 〞我有客户在小收筹码，现在的利率水准对他们是OK的。〞他说。 大型证券商交易主管认为，若是22日105/14标售利率可以定在1.70-1.80%区间内，对于殖利率曲线的尾端 将产生定锚作用，这样也会让中短端殖利率不致乱飘。 此外，一大型票券商交易主管称，债市大金主邮局仍未出手承接筹码，不过他们也面临每个工作日就有10 亿台币流入的配置压力，由于10年公债殖利率已经弹升至可对冲邮储利率的水准，预料邮局逢高可望进场，这 对安抚多头将产生相当助力。 105/11殖利率收升1.60基点报1.0760%，此前10年券收盘高点为去年12月18日的1.0795%。 交易员预估，105/11殖利率下周区间在1.000-1.100%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +1.25 0.7575 0.7360-0.7575* 6.0 10 105/11 +1.60 1.0760 1.0485-1.0835* 80.0 30 105/14 +1.00 1.7800 1.7800-1.7800 1.0 *表创该券交易以来殖利率高位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.0760% 5 105/13 0.7575% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)