日本股市：日经指数的日线和周线都收高，得益于金融股的拉动

“市场可能进入新时代的希望激励投资者，”法国巴黎银行全球市场和大宗商品衍生品部门主管Kyoya Okazawa表示。“但市场对未来特朗普的言论和态度也很敏感。如果他重复竞选时有关货币政策或日美盟国关系的言论，市场可能受创。”

金融股走软，之前美国公债收益率上升，因认为特朗普的经济政策将推升通胀。日本金融机构在为他们的外国债券投资寻找高收益投资机会。

第一生命控股 跳涨8.8%，MS&AD保险集团控股 劲扬2.3%，三菱日联金融集团(MUFG) 大涨9.0%。

有色金属类股也冲高，三菱材料 跳涨6.9%，Dowa Holdings 涨4.0%，因臆测特朗普可能提高美国建筑支出，铜价涨逾5%至16个月高位。