日本股市：日经指数的日线和周线都收高，得益于金融股的拉动

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“市场可能进入新时代的希望激励投资者，”法国巴黎银行全球市场和大宗商品衍生品部门主管Kyoya Okazawa表示。“但市场对未来特朗普的言论和态度也很敏感。如果他重复竞选时有关货币政策或日美盟国关系的言论，市场可能受创。”
金融股走软，之前美国公债收益率上升，因认为特朗普的经济政策将推升通胀。日本金融机构在为他们的外国债券投资寻找高收益投资机会。
第一生命控股 跳涨8.8%，MS&AD保险集团控股 劲扬2.3%，三菱日联金融集团(MUFG) 大涨9.0%。
有色金属类股也冲高，三菱材料 跳涨6.9%，Dowa Holdings 涨4.0%，因臆测特朗普可能提高美国建筑支出，铜价涨逾5%至16个月高位。
东证股价指数 涨0.1%至1,378.28点，JPX-日经400指数 升0.3%至12,383.44点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。