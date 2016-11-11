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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 15:41 BJT

新兴汇市：特朗普当选美国总统打击亚币和债券，地区央行入市干预

分析师称，尽管采取措施，新兴亚币前景仍看空。
    
    马币兑美元现汇本周累计下滑1.7%，印尼卢比跌1.4%。
    
    其他亚币本周料亦录得周线跌幅。
    
    
                                        亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            106.50    106.79   +0.27  +12.96    120.30
    坡元            1.4092    1.4117   +0.18   +0.59    1.4175
    台币          31.800    31.589   -0.66   +3.98    33.066
    韩元           1163.99   1150.60   -1.15   +0.94   1174.95
    泰铢             35.25     35.11   -0.40   +2.18     36.02
    菲律宾披索       48.91     48.66   -0.51   -4.11     46.90
    印尼卢比      13250.00  13135.00   -0.87   +4.04  13785.00
    印度卢比       67.01     66.63   -0.57   -1.28     66.15
    马币            4.2800    4.2700   -0.23   +0.23    4.2900
    人民币          6.8137    6.8090   -0.07   -4.72    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/蔡美珍/王兴亚/孙茉莉/于春红/李春喜/高琦)

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