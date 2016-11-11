新兴汇市：特朗普当选美国总统打击亚币和债券，地区央行入市干预

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
分析师称，尽管采取措施，新兴亚币前景仍看空。 马币兑美元现汇本周累计下滑1.7%，印尼卢比跌1.4%。 其他亚币本周料亦录得周线跌幅。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.50 106.79 +0.27 +12.96 120.30 坡元 1.4092 1.4117 +0.18 +0.59 1.4175 台币 31.800 31.589 -0.66 +3.98 33.066 韩元 1163.99 1150.60 -1.15 +0.94 1174.95 泰铢 35.25 35.11 -0.40 +2.18 36.02 菲律宾披索 48.91 48.66 -0.51 -4.11 46.90 印尼卢比 13250.00 13135.00 -0.87 +4.04 13785.00 印度卢比 67.01 66.63 -0.57 -1.28 66.15 马币 4.2800 4.2700 -0.23 +0.23 4.2900 人民币 6.8137 6.8090 -0.07 -4.72 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/蔡美珍/王兴亚/孙茉莉/于春红/李春喜/高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。