版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 15:25 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑新兴亚币走高

0652GMT
    
    * 美元/韩元上涨1.23%，美元/印尼卢比上涨0.88%，美元/印度卢比
上涨0.61%，美元/菲律宾披索上涨0.52%
    * 美元/人民币上涨0.06%，美元/离岸人民币下跌0.02%，美元/马币
上涨0.23%，无本金交割远期(NDF)激增
    * 美元/日圆下跌0.27%，欧元/美元上涨0.19%，澳元/美元上涨0.14%
，英镑/美元上涨0.12%
    * 日经指数上涨0.18%，沪综指上涨0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本
)指数下跌1.24%，美国原油期货跌0.46%
    * 特朗普与奥巴马在白宫会面，摒弃嫌隙 (完)
    
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 王琛；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐