中国农业：农发行等建东北地区玉米收购贷款信用保证基金，増信地方粮企

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国农业发展银行周五称，与财政部、银监会、国家粮食局四部门联合在内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江四省（区）建立东北地区玉米收购贷款信用保证基金，有助于地方粮食企业增信和提高抗风险能力。
新华社报导称，东北地区玉米收购贷款信用保证基金是指在东北地区范围内由政府适当出资，引导符合条件的粮食企业共同出资设立，缴存于农发行账户，专项用于防范东北地区玉米市场化收购贷款风险的基金。
农发行有关部门负责人介绍，当前粮食企业普遍存在抵押物少，资信水平低的问题，银行贷款的风险较高、管理难度较大。
该负责人说，在建立了信用保证基金后，大大增强了银行放贷信心和贷款投放力度，对市场主体起到融资增信作用，有助于农发行发挥资金供应主渠道作用，确保东北地区玉米收购“有人收、有钱收、有仓收”，有助于探索形成银行、地方政府、有关部门和企业互利共赢、风险共担的收购资金供应和贷款风险防范新机制。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。