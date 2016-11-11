中国农业：农发行等建东北地区玉米收购贷款信用保证基金，増信地方粮企

路透北京11月11日 - 中国农业发展银行周五称，与财政部、银监会、国家粮食局四部门联合在内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江四省（区）建立东北地区玉米收购贷款信用保证基金，有助于地方粮食企业增信和提高抗风险能力。

新华社报导称，东北地区玉米收购贷款信用保证基金是指在东北地区范围内由政府适当出资，引导符合条件的粮食企业共同出资设立，缴存于农发行账户，专项用于防范东北地区玉米市场化收购贷款风险的基金。

农发行有关部门负责人介绍，当前粮食企业普遍存在抵押物少，资信水平低的问题，银行贷款的风险较高、管理难度较大。