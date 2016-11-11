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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 15:36 BJT

日本债市：公债价格下跌，追随美国公债市场隔夜跌势

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.245%     +2.0   -0.265%
    五年期公债        -0.175%     +1.0   -0.185%
    10年期公债       -0.035%     +1.5   -0.050%
    20年期公债        0.390%     +0.5    0.385%
    30年期公债        0.530%     +2.0    0.510%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.32    -0.23    151.55
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
     欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王洋/王兴亚；审校 高琦/孙茉莉)

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