中国票据市场：资金紧平衡转贴利率变动不大，成交偏淡料震荡格局难破

路透上海11月11日 - 中国票据市场转贴利率本周波动有限，继续盘整格局。交易员表示，资金面本周整体维持紧平衡局面，回购利率涨跌趋势暂不明显，整体对票据价格走势影响不大，因市场供给和需求并无太大改观，成交偏淡趋势下转贴利率变化并不大。

交易员称，虽然未来资金面预期仍旧谨慎，但是转贴利率已经处于低位，同时本身利润空间已经很窄，除非资金面超预期变化，否则短期价格仍难打破震荡局面。

“最近资金感觉应该是紧平衡，票据利率也是不温不火，转贴价格已经好久没动了，一年期国股价格还在2.75%附近，”华北一银行交易员表示，市场成交量也比较惨淡，预计这种格局会继续维持一段时间。

银行间市场周五早间开盘资金面续紧，不过随着公开市场逆回购加量操作，融出有所增多，供需总体较为均衡，回购利率较上日小幅下行。交易员称，央行逆回购规模视市场情况灵活增减，预计市场流动性仍将中性偏紧，无需过度担忧大幅收紧风险。

上述交易员并表示，预计未来转贴利率也难有大的突破，一方面是资金并没有那么紧，市场上还是有出钱的机构，导致票据的需求仍然存在；另一方面现在很多机构的配置重心都转移到理财或者资管产品等资产了，票据并不是第一考虑对象了。

“现在的市场来看，资金影响面是要比以往小，因为需求小，供给也小，供需基本平衡，”他称。

央行本周公开市场逆回购多期限搭配释放流动性，但在到期量对冲下净回笼力度加大。分析人士表示，央行依据市场资金不断变化情况，逐步提高逆回购操作灵活性，七天、14天和28天期品种交替操作，收放自如，资金面虽在平衡中略显紧势，但整体并无大碍。

国内媒体此前报导，中国央行日前通知明确，其牵头筹办的票据交易所将于12月8日组织交易系统试运行，首批试点接入机构共计43家，其中商业银行35家、财务公司两家、证券公司三家，以及基金管理公司三家。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价