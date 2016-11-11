中国个股：宝钢股份称12月热轧和厚板基价上调300元/吨，钢材供应仍偏紧

路透北京11月11日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周五称，近期，国内外钢铁上游原材料价格大幅上涨，涨幅明显大于钢价涨幅，宝钢对12月份产品价格进行一定幅度的调涨，其中，热轧和厚板基价上调300元人民币/吨，而钢材供应处于偏紧状态。

东方钢铁网援引宝钢股份碳钢板材2016年12月份国内期货销售价格调整的公告指出，原料涨幅明显大于钢价，同时煤焦资源紧俏，部分钢企由于亏损或买不到足够的原料被动限产或减产，部分钢企进入年修期，同时北方部分钢企由于冬季雾霾而限产，钢铁产量预期会下降。

“钢企库存、社会库存和客户端库存均处于正常偏低水平。钢材供应处于偏紧状态。”公告称。

以煤焦为代表的原材料价格上涨中短期内难以缓解，宝钢将与下游共担上游原材料成本的上涨，而不是完全转嫁给下游客户。12月酸洗产品基价上调200元/吨，普冷产品，CQ级软钢及非汽车品种钢基价上调200元/吨，其它上调260元/吨。

公告称，国内焦煤11月截至目前环比7月和10月均价分别上涨113.3%和22.2%；同样进口焦煤分别上涨189.8%和24.2%；焦碳分别上涨104.5%和23.2%；进口铁矿石分别上涨22.6%和20.2%。国际焦煤价格更是自7月初FOB90美元/吨大幅上涨至目前310美元/吨。

针对今年下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险。

中国三大期货交易所此前已经连续出台针对大宗商品期货的降温举措。大连商品交易所上周接连出手上调焦炭、焦煤等品种交易保证金，上海期货交易所亦上调螺纹钢和天然橡胶交易手续费，同时两家交易所并对上述品种实施交易限额制度。

宝钢股份此前发布今年前九个月净利润同比增长逾一倍，因去产能，钢铁行业供应过剩状况出现改善迹象。（完）

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