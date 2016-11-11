香港金融：金管局料明年下半年完成第二期分布式分类帐技术研究及发表

路透香港11月11日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周五称，金管局正开始包括第二期分布式分类帐技术（DLT）研究，预期明年下半年完成及发表，将有助促进区块链在金融服务的应用。

陈德霖在最新专栏《汇思》撰文指出，金管局今天举办金融科技日，并以白表书形式发表DLT首阶段研究结果。研究结果显示，DLT在金融服务应大有可为，但DLT的不能更改及「去中央化」模式（decentralised model），亦会衍生一些需要探讨的问题，例如私隐保障、跨境数据流通、纠纷调解和跨境监管等。

此外，DLT系统的实际运作亦牵涉数据库的保安及如何制订一套共同准则去管理，以确保数据的可信性和准确性。

陈德霖称，金管局现正开始第二期DLT研究，包括联同数间银行为DLT进行初步“概念验证”，收集数据分析DLT的可行性，并会提及DLT可能带来的监管问题，预期研究会在明年下半年完成，并发表第二份白皮书。

所谓DLT，就是将数据库分拆为小块，再以不能更改的加密链连接，让用家能以高效和高可靠度的方式创建、传递和储存信息。换言之，DLT比传统资料储存更可靠和透明。

香港主要银行中银香港 此前称，计划于今年底前推出物业估值区块链应用，以加快楼按审批流程和减省开支，未来还打算将区块链应用扩至贸易融资、跨境支付等等。

陈德霖称，金管局与香港应用科技研究院合作成立的金融科技创新中心今日开始正式启用，至于9月推出的金融科技监管沙盒，现已有两间银行透过沙盒来试验生物认证和证券交易服务的技术，并有数间银行正和金管局商讨在未来几个月内使用沙盒，试验范畴包括区块链和人工智能等。

他并称，5月推出的网络防卫计划所涉及的三大范畴--针对银行防御网络攻击能力的网络防卫评估框架、网络风险资讯共享平台以及培育网络安全人才的专业培训认可计划，下月将公布有关细节。（完）