版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 11日 星期五 16:07 BJT

国际油市：油价下滑，受燃油供应持续过剩打压

交易员称，困扰油市逾两年的供应过剩问题令市场承压。

“原油价格下跌，因关注焦点重新回到供应增长方面。国际能源署(IEA)暗示，面对供应增长情况，油价可能继续回落，除非石油输出国组织大幅减产，”澳新银行周五称。

IEA周四称，如果OPEC不减产，2017年的油市有可能还会维持供应过剩局面，因全球产油商都在加速供应而需求增长下滑。

IEA在月度报告中称，10月全球供应增长80万桶/日至9,780万桶/日，受到OPEC创纪录高产及俄罗斯、巴西、加拿大和哈萨克斯坦等非OPEC国家产油量增长提振。

IEA维持预测2016年需求增幅为每日120万桶，且预期明年的需求增幅将保持同速，较2015年所及的五年峰值180万桶/日逐步减慢。

交易员称，除了供应过剩，美元 在特朗普胜选后起初受到冲击，但随后走强，也对油价构成压力。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/孙茉莉; 审校 于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐