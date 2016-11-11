全球金市：金价或录得四周来首次周线下滑，特朗普经济政策受关注

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四表示，若联邦政府以减税和增加支出的方式刺激经济成长，美国联邦储备理事会(美联储)或将加快升息速度。
美元指数 周五跌0.18%至98.607。
“金价走势受美元影响。金融业周四的表现已趋于稳定。”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说道。
“逢低涌现的强劲实货买盘使得金价不至于跌得过多。每次当金价下跌时，总有大笔买盘涌入。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量下降1.40%至941.68吨。
现货白银 涨1.44%，报每盎司18.81美元，现货铂金 涨0.5%，报每盎司976.50。现货钯金 升1.06%，报每盎司695.90美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 李春喜/于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。