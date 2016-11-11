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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 16:16 BJT

全球金市：金价或录得四周来首次周线下滑，特朗普经济政策受关注

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四表示，若联邦政府以减税和增加支出的方式刺激经济成长，美国联邦储备理事会(美联储)或将加快升息速度。

美元指数 周五跌0.18%至98.607。

“金价走势受美元影响。金融业周四的表现已趋于稳定。”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说道。

“逢低涌现的强劲实货买盘使得金价不至于跌得过多。每次当金价下跌时，总有大笔买盘涌入。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量下降1.40%至941.68吨。

现货白银 涨1.44%，报每盎司18.81美元，现货铂金 涨0.5%，报每盎司976.50。现货钯金 升1.06%，报每盎司695.90美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 李春喜/于春红)

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