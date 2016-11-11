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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 16:24 BJT

《汇市简讯》英镑/美元接近10月7日闪崩触发水平1.26

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* 英镑/美元周四上涨0.02美元至1.2585，受英镑空头回补扶助

* 1.2585为英镑五周前(10月7日)闪崩以来的最高位

* 亚洲时段从从1.2585跌落，最低触及1.2526，后来涨至1.2581的高位

* 阻力位在1.26，闪崩那天是跌穿10月6日低位1.2602后，汇价一泻千里

* 英镑从美国总统大选结果中获益

* (7月低位)1.28为英镑多头的目标位之一。1.2840是从1.5022至1.1491跌势的38.2%回档位

(完)

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