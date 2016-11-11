金属期市：铜价继续上扬，有望录得1980年以来最大周线涨幅

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0744GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨3.6%至每吨5,803美元，上日为上涨3.5%。路透数据显示，铜价本周料累计上涨16.2%，创1980年以来的最大周线涨幅，稍早曾触及2015年7月3日以来最高水准5,815.50美元。
上海期交所期铜 延续隔夜涨势，收盘大涨8.7%，受投机客大规模买入提振。
最近几个月由于中国公布的数据持续好转，促使分析师上调对铜需求的预估。
“由于需求意外增加，对中国的看法较年初有所改善，”花旗在一份研究报告中说。“中国2016年需求料增长5-7%，年初预计为增长0-3%。”
其他金属方面，LME期镍 涨3%至每吨11,910美元，期铅 和期锌 分别涨1%左右。
上海期铝 触及2014年9月以来最高水准每吨14,255元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 王颖/白云)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。