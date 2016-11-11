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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 16:31 BJT

金属期市：铜价继续上扬，有望录得1980年以来最大周线涨幅

0744GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨3.6%至每吨5,803美元，上日为上涨3.5%。路透数据显示，铜价本周料累计上涨16.2%，创1980年以来的最大周线涨幅，稍早曾触及2015年7月3日以来最高水准5,815.50美元。

上海期交所期铜 延续隔夜涨势，收盘大涨8.7%，受投机客大规模买入提振。

最近几个月由于中国公布的数据持续好转，促使分析师上调对铜需求的预估。

“由于需求意外增加，对中国的看法较年初有所改善，”花旗在一份研究报告中说。“中国2016年需求料增长5-7%，年初预计为增长0-3%。”

其他金属方面，LME期镍 涨3%至每吨11,910美元，期铅 和期锌 分别涨1%左右。

上海期铝 触及2014年9月以来最高水准每吨14,255元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 王颖/白云)

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