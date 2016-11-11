更新版 1-中国期市：现货铁矿石本周大涨15%，期货连续第三日涨停

(更新报价)

* 现货铁矿石触及两年高位

* 录得2008年有记录以来的最大单周涨幅

* 大连铁矿石期货周五连续第三日涨停

* 中国大宗商品普遍上涨，期铜扬升9%

路透马尼拉11月11日 - 现货铁矿石价格周五触及两年新高，且料将录得2008年有价格跟踪记录以来最大单周涨幅，因在中国钢铁需求前景乐观的背景下，中国铁矿石期货周五进一步上扬。

中国大宗商品期货普遍上扬，从工业金属到农产品，期铜劲扬9%，期棉上升5%，因投资者押注中国经济企稳。

中国铁矿石期货大涨6%，连续第三日涨停；上海钢铁期货升至逾两年高位。

大连主力1月铁矿石期货 收高6%，并封在涨停板每吨614.50元人民币，这是2014年4月以来最高位。

交易商称，期货合约的强劲表现帮助提振了实货铁矿石市场的交易，最大供应国澳洲和巴西的现货铁矿石售价也上扬。

根据钢铁指数(TSI)，将在中国天津港交货的铁矿石.IO62-CNI=SI周四大涨4.5%至每吨74.20美元，为2014年11月以来最高。

现货指标铁矿石本周累计上涨近15%，为2008年10月TSI开始跟踪该价格以来的最大单周涨幅。

“铁矿石价格迅猛上涨可部分归因于中国制造业和房地产行业需求前景更加乐观，但投机性交易也起到了很大的作用，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar称。

Dhar wrote在一份报告中说，在期货市场大涨后，中国的期货交易所上调了交易手续费标准，尤其是煤炭期货，这也使部分资金转到铁矿石期货中。

“鉴于市场低迷已持续太久，我认为中国钢厂对前景的信心已大增，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的大宗商品策略师Daniel Hynes说。

“供应增长已开始放缓。也有人担心，市场将迅速趋紧，煤炭交易员肯定会措施不及，或许这种担忧也已开始出现在铁矿石市场。”

中国政府抑制煤炭产能的举措已导致很多国内煤矿关闭，抑制了国内供应，并引发今年煤炭价格反弹。

上海期交所螺纹钢期货 涨3.5%至每吨3,126元人民币，盘中最高涨至每吨3,148元人民币，为2014年7月以来最高。大连焦煤期货 跳涨2.6%至每吨1,563元人民币。(完)