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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 16:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月11日

11月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:22时，1港元=0.87857人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为25.31%，高于上交易日收盘的23.72%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.41      4.60      1.09
 建设银行                                          5.32      5.52      1.10
 中国银行                                          3.38      3.42      1.12
 农业银行                                          3.17      3.16      1.14
 招商银行                                         18.02     18.32      1.12
 中信银行                                          6.33      4.91      1.47
 交通银行                                          5.69      5.90      1.10
 民生银行                                          9.20      8.74      1.20
 中国人寿                                         22.64     19.22      1.34
 中国平安                                         34.99     40.65      0.98
 中国太保                                         29.99     27.45      1.24
 中信证券                                         17.55     17.50      1.14
 新华人寿                                         44.98     34.65      1.48
 海通证券                                         17.08     14.14      1.37
 华能国际                                          7.14      4.72      1.72
 大唐发电                                          3.96      2.05      2.20
 华电国际                                          5.03      3.19      1.79
 中煤能源                                          6.84      4.35      1.79
 中国神华                                         17.75     17.18      1.18
 中国石油                                          7.40      5.19      1.62
 兖州煤业                                         13.38      6.09      2.50
 中国石化                                          5.01      5.42      1.05
 上海石化                                          6.00      4.00      1.71
 中海油服                                         12.48      7.06      2.01
 仪征化纤                                          3.96      1.54      2.93
 中国铝业                                          4.44      3.36      1.50
 江西铜业                                         19.31     12.46      1.76
 洛阳钼业                                          4.33      1.97      2.50
 紫金矿业                                          3.58      2.79      1.46
 马钢股份                                          2.95      2.02      1.66
 鞍钢股份                                          4.86      4.70      1.18
 重庆钢铁                                          2.52      2.49      1.15
 海螺水泥                                         18.33     23.30      0.90
 洛阳玻璃                                         25.61      5.43      5.37
 京城机电                                         10.89      3.58      3.46
 中联重科                                          4.83      3.30      1.67
 金隅股份                                          4.67      3.04      1.75
 中国国航                                          7.55      5.05      1.70
 东方航空                                          6.38      3.50      2.07
 南方航空                                          7.27      4.31      1.92
 中国远洋                                          5.67      2.77      2.33
 中海集运                                          4.26      1.69      2.87
 中集集团                                         14.44      9.33      1.76
 中海发展                                          7.17      4.48      1.82
 宁沪高速                                          9.00     10.42      0.98
 深高速                                            9.07      7.62      1.35
 成渝高速                                          5.01      3.10      1.84
 皖通高速                                         16.09      6.36      2.88
 广深铁路                                          4.47      4.20      1.21
 中国南车                                          9.73      7.07      1.57
 中国交建                                         15.50      9.29      1.90
 中国铁建                                         11.48     11.34      1.15
 中国中铁                                          8.89      6.72      1.51
 长城汽车                                         10.50      7.19      1.66
 比亚迪                                           55.15     47.10      1.33
 广汽集团                                         24.91      9.37      3.03
 青岛啤酒                                         31.25     30.75      1.16
 白云山                                           25.61     18.78      1.55
 新华制药                                         14.21      6.01      2.69
 海信科龙                                         11.04      6.43      1.95
 南京熊猫                                         14.52      7.33      2.25
 晨鸣纸业                                          9.47      7.00      1.54
 上海医药                                         20.18     19.46      1.18
 中兴通讯                                         16.84     11.68      1.64
 东方电气                                          9.97      6.02      1.88
 潍柴动力                                         10.44     12.88      0.92
 东北电气                                          8.37      3.04      3.13
 广船国际                                         27.67     11.36      2.77
 昆明机床                                          8.22      2.77      3.38
 一拖股份                                         11.85      4.37      3.09
 北辰实业                                          4.25      2.52      1.92
 创业环保                                          8.94      4.36      2.33
 中国中冶                                          4.59      2.69      1.94
 金风科技                                         17.45     11.62      1.71
 丽珠                                             57.84     46.75      1.41
 万科                                             25.99     21.00      1.41
 郑煤机                                            6.46      3.77      1.95
 大连港                                            2.48      1.34      2.11
 山东墨龙                                         12.98      3.88      3.81
 浙江世宝                                         49.90     12.46      4.56
 复星医药                                         24.07     23.85      1.15
 光大银行                                          3.91      3.50      1.27
 东江环保                                         19.78     13.32      1.69
 上海电气                                          8.42      3.57      2.68
 广发证券                                         18.78     17.32      1.23
 华泰证券                                         21.31     16.72      1.45
 东方证券                                         16.58      8.22      2.30
 光大证券                                         17.79     11.94      1.70
 招商证券                                         19.34     12.14      1.81
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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