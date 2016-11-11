版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 16:33 BJT

标题新闻：据官方数据，OPEC成员国沙特和科威特10月份产油量与前月相比持稳--行业消息人士

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐