新闻稿：中国10月末M2同比增11.6%，当月新增人民币贷款6,513亿--央行

一、广义货币增长11.6%，狭义货币增长23.9% 10月末，广义货币(M2)余额151.95万亿元,同比增长11.6%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年同期低1.9个百分点；狭义货币(M1)余额46.54万亿元,同比增长23.9%，增速比上月末低0.8个百分点，比去年同期高9.9个百分点；流通中货币(M0)余额6.42万亿元,同比增长7.2%。当月净回笼现金854亿元。 二、当月人民币贷款增加6513亿元，外币贷款减少41亿美元 10月末，本外币贷款余额110.18万亿元，同比增长12.3%。月末人民币贷款余额104.77万亿元，同比增长13.1%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年同期低2.3个百分点。当月人民币贷款增加6513亿元，同比多增1377亿元。分部门看，住户部门贷款增加4331亿元，其中，短期贷款减少561亿元，中长期贷款增加4891亿元；非金融企业及机关团体贷款增加1684亿元，其中，短期贷款减少438亿元，中长期贷款增加728亿元，票据融资增加1097亿元;非银行业金融机构贷款增加332亿元。月末外币贷款余额8004亿美元，同比下降7.7%，当月外币贷款减少41亿美元。 三、当月人民币存款增加1.21万亿元，外币存款增加170亿美元 10月末，本外币存款余额154.35万亿元，同比增长11.5%。月末人民币存款余额149.74万亿元，同比增长11.5%，增速比上月末高0.4个百分点，比去年同期低1.2个百分点。当月人民币存款增加1.21万亿元，同比多增6355亿元。其中，住户存款减少4680亿元，非金融企业存款增加2083亿元，财政性存款增加6821亿元，非银行业金融机构存款增加5231亿元。月末外币存款余额6822亿美元，同比增长4.8%，当月外币存款增加170亿美元。 四、10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.3%，质押式债券回购月加权平均利率为2.35% 10月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交55.22万亿元，日均成交3.07万亿元，日均成交比去年同期增长0.7%。其中，同业拆借、现券日均成交分别同比增长2.1%和26.5%；质押式回购日均成交同比下降3.8%。 当月同业拆借加权平均利率为2.3%，分别比上月和去年同期高0.05个和0.31个百分点；质押式回购加权平均利率为2.35%，分别比上月和去年同期高0.07个和0.41个百分点。 五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3681亿元，直接投资人民币结算业务发生1952亿元 10月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2861亿元、820亿元、871亿元、1081亿元。 注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。 注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)