人民币衍生品：境内美元掉期略下移，机构藉掉期操作获取长端人民币

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周趋平，长端波动下移。交易员称，由于一年期掉期 处于低位且仍在下移，许多机构通过掉期操作来换取相对便宜的长端人民币，抵消了部分大行在掉期长端的卖压。
他们并指出，美元拆借利率长端依然保持在高位，正是因为机构在掉期长端掉取人民币，推升了对长端美元的需求。短端资金面变化不大，但随着机构对跨年资金需求开始升温，未来短端美元可能趋紧。
“按利率平价算掉期长端很低，很多机构通过做掉期拿长端的人民币。”一外资行交易员称，“不过这些头寸不是市场的主要推动力量，主要还是看大行在掉期市场的操作。”
亦有中资行交易员表示，临近年底，很多自营盘远期购汇的额度已经用完，尽管掉期长端很低也无力接盘。
北京时间16:21，境内美元/人民币一周期掉期 报20.2点，一个月期 报81.8点，一年期 报498点，较上周五分别跌1.46%、3.54%和5.14%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.100/4.900，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.775/4.225，较上周五小升。
中国银行间市场周五早间开盘资金面续紧，不过随着公开市场逆回购加量操作，融出有所增多，供需总体较为均衡，回购利率较上日小幅下行。交易员称，央行逆回购规模视市场情况灵活增减，预计市场流动性仍将中性偏紧，无需过度担忧大幅收紧风险。。
人民币兑美元即期 周五早盘大跌，一度跌破6.82元关口，与中间价再创近六年半新低；离岸人民币 开盘后一度触及6.85再刷新低。交易员称，隔夜美指大涨，中间价大幅低开，汇价大跌后缩减跌幅；但市场仍是净购汇，且12月美联储加息预期不改，短期汇价料仍承压。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。