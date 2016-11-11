人民币衍生品：境内美元掉期略下移，机构藉掉期操作获取长端人民币

路透北京11月11日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周趋平，长端波动下移。交易员称，由于一年期掉期 处于低位且仍在下移，许多机构通过掉期操作来换取相对便宜的长端人民币，抵消了部分大行在掉期长端的卖压。

他们并指出，美元拆借利率长端依然保持在高位，正是因为机构在掉期长端掉取人民币，推升了对长端美元的需求。短端资金面变化不大，但随着机构对跨年资金需求开始升温，未来短端美元可能趋紧。

“按利率平价算掉期长端很低，很多机构通过做掉期拿长端的人民币。”一外资行交易员称，“不过这些头寸不是市场的主要推动力量，主要还是看大行在掉期市场的操作。”

亦有中资行交易员表示，临近年底，很多自营盘远期购汇的额度已经用完，尽管掉期长端很低也无力接盘。

北京时间16:21，境内美元/人民币一周期掉期 报20.2点，一个月期 报81.8点，一年期 报498点，较上周五分别跌1.46%、3.54%和5.14%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.100/4.900，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.775/4.225，较上周五小升。

中国银行间市场周五早间开盘资金面续紧，不过随着公开市场逆回购加量操作，融出有所增多，供需总体较为均衡，回购利率较上日小幅下行。交易员称，央行逆回购规模视市场情况灵活增减，预计市场流动性仍将中性偏紧，无需过度担忧大幅收紧风险。。