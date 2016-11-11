更新版 1-中国汇市：人民币收盘跌破6.81创近六年半新低，短期汇价料仍承压

* 人民币收盘大贬逾200点，早盘一度跌破6.82 * 中间价破6.81，与汇价共创六年半新低 * 市场仍偏购汇但尚无恐慌情绪 * 12月仍有风险事件，汇价料继续承压 * 离岸市场有大行干预，点差有所收窄 (新增评论和收盘报价) 路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期 周五大幅收贬跌破6.81，盘中并一 度下破6.82元关口，与中间价再创近六年半新低；本周累计下跌0.83%。交易员称，隔夜美 指大涨，中间价大幅低开，汇价大跌后跌幅有所缩减；但市场仍是净购汇，且12月美联储加 息预期不改，短期汇价料仍承压。 今日离岸人民币 开盘后一度触及6.85再刷新低，但午盘已经反弹走升。 交易员并指出，尽管汇价跌幅较大，但市场尚未出现恐慌情绪。大行在离岸市场有干预 迹象，两地点差从隔夜的300点左右收窄至不足150点。自营盘对美元继续看多，未来可能会 逢低买入。不过今日即期跌破6.8之后，市场预测年内人民币贬值幅度可能进一步扩大。 “这两天CNH的干预迹象比较明显，可能因为近期spread扩大的原因。”一外资行交易 员指出。 亦有中资行交易员表示，最近人民币还是贬值方向，今天破了6.8，可能年内会跌破6.8 5；市场情绪仍偏向购汇。 另一中资行交易员指出，美国国债收益率上升，可能会造成新兴市场资金的踩踏式流出 ；不过相较于新兴市场国家货币而言，人民币的波动相对较小。 招商证券首席宏观分析师谢亚轩称，人民币中间价无须死守某一固定价位，目前央行仍 在提高汇率灵活度和强调人民币兑一篮子货币汇率稳定之间寻求平衡。而美元强势将拖累美 国经济未来的增速和基本面，这将减慢联储未来加息的速度，限制美元指数进一步走强的幅 度。 全球汇市方面，美元兑日圆周五徘徊在三个半月高点附近，隔夜曾大幅上涨；市场预期 特朗普政府可能采取财政措施刺激美国经济，并推高利率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.8155 6.7925 -0.34% XS> 中间价 6.8115 6.7885 -0.34% 成交额<CNYSPTVOL=CF 233.22亿美 260.37亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 196 日低6.8214 日高6.80 18 今年以来升贬幅度 -4.72% 2005年汇改以来升贬 21.44% 幅度 一年期美元/人民币掉 500 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8288 6.8311 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.013 7.003 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8148； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4362、6.4023和8.5649。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)