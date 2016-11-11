新闻稿：中国10月社融规模增量8,963亿元，月末存量为152.41万亿--央行

初步统计，2016年1-10月社会融资规模增量累计为14.35万亿元，比去年同期多1.78万亿元。10月份当月社会融资规模增量为8963亿元，比去年同期多3370亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加6010亿元，同比多增437亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少335亿元，同比少减982亿元；委托贷款增加725亿元，同比少增665亿元；信托贷款增加530亿元，同比多增731亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1803亿元，同比少减1894亿元；企业债券净融资2439亿元，同比少891亿元；非金融企业境内股票融资1125亿元，同比多1004亿元。

初步统计，2016年10月末社会融资规模存量为152.41万亿元，同比增长12.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为103.35万亿元，同比增长13.5%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.63万亿元，同比下降17.6%；委托贷款余额为12.59万亿元，同比增长20.1%；信托贷款余额为5.99万亿元，同比增长11.2%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.62万亿元，同比下降39.1%；企业债券余额为17.57万亿元，同比增长27.6%；非金融企业境内股票余额为5.6万亿元，同比增长29.8%。

从结构看，2016年10月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.8%，同比高0.5个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.7%，同比低0.6个百分点；委托贷款余额占比8.3%，同比高0.5个百分点；信托贷款余额占比3.9%，同比低0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.4%，同比低2个百分点；企业债券余额占比11.5%，同比高1.3个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.7%，同比高0.5个百分点。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)