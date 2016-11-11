新闻稿：中国10月社融规模增量8,963亿元，月末存量为152.41万亿--央行

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月11日 - 以下为中国央行周五公布的2016年10月社会融资规模增量及存量统计数据报告全文：
初步统计，2016年1-10月社会融资规模增量累计为14.35万亿元，比去年同期多1.78万亿元。10月份当月社会融资规模增量为8963亿元，比去年同期多3370亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加6010亿元，同比多增437亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少335亿元，同比少减982亿元；委托贷款增加725亿元，同比少增665亿元；信托贷款增加530亿元，同比多增731亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1803亿元，同比少减1894亿元；企业债券净融资2439亿元，同比少891亿元；非金融企业境内股票融资1125亿元，同比多1004亿元。
初步统计，2016年10月末社会融资规模存量为152.41万亿元，同比增长12.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为103.35万亿元，同比增长13.5%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.63万亿元，同比下降17.6%；委托贷款余额为12.59万亿元，同比增长20.1%；信托贷款余额为5.99万亿元，同比增长11.2%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.62万亿元，同比下降39.1%；企业债券余额为17.57万亿元，同比增长27.6%；非金融企业境内股票余额为5.6万亿元，同比增长29.8%。
从结构看，2016年10月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.8%，同比高0.5个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.7%，同比低0.6个百分点；委托贷款余额占比8.3%，同比高0.5个百分点；信托贷款余额占比3.9%，同比低0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.4%，同比低2个百分点；企业债券余额占比11.5%，同比高1.3个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.7%，同比高0.5个百分点。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。