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市场报道 | 2016年 11月 11日 星期五 17:02 BJT

全球贵金属：11月10日SPDR黄金持仓降1.40%，iShares白银持仓降0.37%

路透11月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少1
.40%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.37%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期         变动      增减
    SPDR      30,275,970.9   11月10日     30,705,030.9   11月9日    -429,060.0   -1.40%
    iShares  358,056,198.1   11月10日    359,384,456.5   11月9日  -1,328,258.4   -0.37% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王颖；审校 于春红)

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