版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 17:06 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及15个月高点，受日圆走软及沪胶涨势提振

“市场信心显然改变，因TOCOM和上海市场受到日圆和人民币低迷的支撑，”一位东京的交易商说。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨855元人民币，收于每吨16,390元，之前触及2015年6月12日以来最高水准16,465元人民币。

上期所称，其监控的仓库橡胶库存较上周五增加1.1%。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤170.20美分，上涨3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/王洋; 审校 汪红英)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐