《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增2.7亿台币，上周净增78亿

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增2.7亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆( 万亿)4,894.7亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增78亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看TWCDVOL=R 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 11/7 7.00 207.00 +200.00 11/8 4,215.30 4,080.80 -134.50 11/9 1,982.00 1,997.00 +15.00 *11/10 1,389.50 1,511.70 +122.20 11/11 2,007.00 1,807.00 -200.00 总计 9,600.80 9,603.50 +2.7 注*：含2年期定存单金额300亿台币及14天期存单704.20亿台币。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 11/7 5 2 11/8 5 3 11/9 6 3 11/10 5 2 11/11 5 2 总计 26 12 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。