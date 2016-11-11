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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 17:18 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增2.7亿台币，上周净增78亿

路透台北11月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增2.7亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(
万亿)4,894.7亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增78亿台币。
        
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看TWCDVOL=R
        
 日期        到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
       11/7            7.00                  207.00        +200.00
       11/8        4,215.30                4,080.80        -134.50
       11/9        1,982.00                1,997.00         +15.00
     *11/10        1,389.50                1,511.70        +122.20
      11/11        2,007.00                1,807.00        -200.00
       总计        9,600.80                9,603.50           +2.7
  注*：含2年期定存单金额300亿台币及14天期存单704.20亿台币。
    
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
    11/7               5                       2
    11/8               5                       3
    11/9               6                       3
   11/10               5                       2
   11/11               5                       2
 总计                 26                      12
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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