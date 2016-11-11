欧洲汇市：英镑五周来首次升穿1.26美元，投资者聚焦高风险政治事件

如果特朗普胜选预示着明年民粹主义势力将在欧洲取得更多胜利，英国或许将更能抵御政治性因素推动的抛盘。

“英镑似乎搭上了美元上涨的顺风车，由于英镑空仓极大，使得英镑成为目前最不易被美元走强影响的货币，”东方汇理银行10国集团(G10)研究负责人Valentin Marinov说道。

“另一个支撑是，市场相信特朗普获胜可能提高英国明年脱欧谈判之前的谈判地位。这一点还有待观察。”

上周，英镑兑美元录得2009年以来的最大单周涨幅，因英国硬脱欧的担忧有所缓解。

0900 GMT，英镑兑欧元 报在0.8624英镑左右，为9月底以来最高。

但脱欧仍是英镑走势的主要驱动力。

“欧盟也会希望以一个不利英国的协议，试图抑制导致英国公投脱欧和特朗普胜选的民粹主义潮在欧盟成员国发展，”CMC Markets分析师Jasper Lawler在报告中称。

“一个对英国不利的协议，从经济方面而言对欧盟自身也无益，但符合阻止分裂的政治目的。”

虽然政治事件对货币的影响压过了经济议题，但预计下周出炉的英国就业数据将维持脱欧后一系列数据的持稳表现，可能使英镑继续相对有撑。(完)

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