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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 18:07 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0870  1.0889  -0.17  +0.09  1.0860
    美元/日圆            106.51  106.81  -0.28 -11.46  120.30
    欧元/日圆         115.78  116.32  -0.46 -11.26  130.47
    美元/瑞郎            0.9868  0.9866  +0.02  -1.50  1.0018
    英镑/美元            1.2628  1.2554  +0.59 -14.32  1.4738
    美元/加元            1.3492  1.3468  +0.18  -2.51  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8208  6.8290  -0.12  +3.85  6.5680
    澳元/美元            0.7587  0.7611  -0.32  +4.29  0.7275
    新西兰元/美元        0.7189  0.7209  -0.28  +5.33  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0727  1.0748  -0.20  -1.46  1.0886
    欧元/英镑         0.8601  0.8672  -0.82 +16.75  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8779  9.8458  +0.33  +7.71  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3792  8.3570  +0.27  -5.21  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 蔡美珍；审校 刘秀红/王颖)

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