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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 17:57 BJT

《全球汇市》美元料录得一年来最佳周线表现，受美债收益率上升提振

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0870  1.0889  -0.17  +0.09  1.0860
    美元/日圆            106.47  106.81  -0.32 -11.50  120.30
    欧元/日圆         115.72  116.32  -0.52 -11.31  130.47
    美元/瑞郎            0.9869  0.9866  +0.03  -1.49  1.0018
    英镑/美元            1.2633  1.2554  +0.63 -14.28  1.4738
    美元/加元            1.3490  1.3468  +0.16  -2.52  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8183  6.8290  -0.16  +3.81  6.5680
    澳元/美元            0.7586  0.7611  -0.33  +4.27  0.7275
    新西兰元/美元        0.7190  0.7209  -0.26  +5.35  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0732  1.0748  -0.15  -1.41  1.0886
    欧元/英镑         0.8604  0.8672  -0.78 +16.79  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8856  9.8458  +0.40  +7.80  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3813  8.3570  +0.29  -5.19  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/李春喜/汪红英/孙茉莉; 审校 白云/王颖)

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