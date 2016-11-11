中国债市：上交所正配合证监会研究推进“双创”公司债相关风险缓释办法

路透北京11月11日 - 中国上海证券交易所周五表示，目前正配合证监会研究推进“双创”公司债相关风险缓释的办法，包括但不限于健全投资者适当性制度等市场化的违约风险防范、预警机制等。

上交所提供的新闻稿称，已认识到创新创业企业存在风险偏高的问题，风险缓释办法还包括引入多样化的增信方式、设置私募可转债条款、探索实施交叉违约和控制权变更等偿债保障条款、研究信用风险管理工具。

上交所表示，将按市场化和法治化的原则，积极稳妥、有序有力地推进创新创业企业发行债券融资的相关工作；投资者也应按产品认知水平和风险承受能力审慎投资创新创业企业发行的公司债。