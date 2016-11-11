中国债市：上交所正配合证监会研究推进“双创”公司债相关风险缓释办法

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国上海证券交易所周五表示，目前正配合证监会研究推进“双创”公司债相关风险缓释的办法，包括但不限于健全投资者适当性制度等市场化的违约风险防范、预警机制等。
上交所提供的新闻稿称，已认识到创新创业企业存在风险偏高的问题，风险缓释办法还包括引入多样化的增信方式、设置私募可转债条款、探索实施交叉违约和控制权变更等偿债保障条款、研究信用风险管理工具。
上交所表示，将按市场化和法治化的原则，积极稳妥、有序有力地推进创新创业企业发行债券融资的相关工作；投资者也应按产品认知水平和风险承受能力审慎投资创新创业企业发行的公司债。
首批“双创”公司债近日在上交所成功挂牌转让，发行企业均系国家高新技术企业。下一步，上交所将积极做好项目筛选、储备，完善专门审核机制，并配合证监会做好债转股实施细则、创投公司发债标准及其他相关配套规则的研究和起草工作，加快实现“双创”公司债的试点转常规工作。 （完） (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。