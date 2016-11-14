重温稿-台湾货币市场：短率趋升，外资恐出走且本地需求上扬保守气氛升高

* 隔拆利率略走升，资金偏少 * 展望下周各方保守不敢太过乐 * 短票发行量大，资金却少 * 企业休假只能找银行调债券附买回资金 记者 高洁如 路透台北11月11日 - 台湾银行间拆款利率周五略有趋升。资金调度人士称，美国总统 大选后金融场剧烈震荡，台币汇价大贬，外资有出走疑虑。此外本地资金需求升温，保守气 氛升，资金全面偏紧。 交易员表示，有大型银行在货币市场全面暂停拆出及买票，所以游资较少。而外商银行 也同样全面减少拆出，双重效应之下使得拆借市场资金大减。 〞我今天一路从0.31%调(入)到0.32%，再到0.33%收尾。〞一位本地大型票券商交易员 说。 他们也表示，幸而今日也还是有大型的公股银行供给拆出，虽然利率调高，但很快舒缓 了市场的紧张气氛。 展望下周，各方对后势都不敢乐观，尤其是周五外汇市场中台币兑美元大跌，外资热钱 不排除外逃，更令后势不能太轻松看待。 今日一周拆款利率约上扬1-2基点，约在0.25-0.29%；予票券商拆款则由0.31%上扬至0. 33%。 〞种种因素都有影响。利率的底部不但确定，而且是已经反弹了。〞一位大型银行交易 员说。 台币兑美元 周五午盘暂贬1.81角报31.770。交易员指出，由于国际美元延续涨 势及盘初外资大举汇出，带动台币随亚币走势疲弱，且此前台币跌幅较其他亚币小，今日也 有补贬意味。 本地时间17: 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.801 31.589 台湾加权股价指数<.TWII 8,957.76 9,152.18 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.192% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.250% 0.180-0.240% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.180-0.320% --两周拆款利率区间 0.280-0.330% 0.220-0.320% **短票量多但资金少** 短票方面，票券商交易员指出，今日部分企业休市，因此资金来源大多向银行调入。不 过今日银行情况不妙，资金偏紧，利率走高。 交易员表示，由于短票今日量能偏大，但是银行资金很缺，票券商不得不提高短票利率 以求资金；也有交易员说，相比之下，以拆款调入资金，利率还能便宜一点，因此拉高拆款 金额。 〞今天很紧，不好调啊！〞一位大型票券商交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.35-0.36%，上日在0.32-0.33%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.335%，区间在0.28-0.35% ，成交金额为90.83亿台币；前日加权平均利率为0.333%，区间在0.28-0.37%，成交金额为5 4.02亿台币。 上日的自保60天短票成交及加权平均利率均为0.25-0.35%，平均利率是0.331%，成交金 额49.24亿台币；前日短票成交及加权平均利率均为0.330%，成交金额11.35亿台币。 台湾央行周五发行1,807亿台币定存单，较存单到期金额2,007亿台币，存单发行余额减 200亿台币。 下周一定存单到期6,533.5亿台币；周二到期2,771.0亿台币；周三3,941.5亿台币；周 四3,194.0亿台币，以及周五1,594.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为248亿台币，累计至周日超额准备为负192亿 台币、加计前期1%的超额准备为1,258亿台币。 **公债附买回利率走高1基点** 债券附买回(RP)方面，交易员称，由于公债交割，市场资金全面趋紧。由于新钱难觅， 不少银行调高了新承做的公债附买回交易的利率约1基点左右。 展望下周，他们认为，美国新总统当选后，金融市场仍是大幅震荡，各方忧虑外资撤守 新兴市场，保守气氛高涨。不排除利率有走扬的可能。 〞下周情况恐怕和今天类似，要保守一点了。〞一位大型证券商交易员表示。 今日部分本地企业休市，因周五部分劳工休假。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致平稳。短天期银行承做公债RP利率主 要落在0.29-0.30%，上日在0.28-0.29%；公司债附买回利率则是持平，主要成交在0.34-0.3 6%。 大型票券商与金融机构承作利率大致持平，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%； 短天期公司债附买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债利率主要在0.28-0 .30%，公司债则在0.30-0.32%，大致和上日相似。(完) (审校 林高丽)