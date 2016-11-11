欧元债市：欧债大幅下跌势头继续，意大利公债领跌

在这种风险存在的情况下，意大利计划出售3年-30年期的公债，以筹集共72.5亿欧元资金。

德国商业银行分析师在报告中提出了意大利公债面临“黑色星期五”的可能性，而且即便他们认为这不太可能，但还是建议投资者购买低风险的德债。

“这次标债将在标普重要评估报告出炉之前进行，在如此艰难的市场环境下，这可能令情况比预期的更加棘手，”他们说道。

标普今天将公布对意大利BBB-评级的复评，虽然分析师预计不会出现调降评等，但由于政治风险和银行系统疲弱，“稳定”评等展望可能有不保风险。

意大利10年期公债收益率早盘一度大涨9个基点，升至1.92%，之后拉回至1.90%，但日内仍上涨7个基点。

意大利公债周五走势与欧元区全面跌势一致，大部分公债收益率上涨3-8个基点，触及数月高位。

法国10年期公债收益率 涨7个基点至0.75%，比周初时高出24个基点。

欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率 周五升至1.53%，为1月以来最高。(完)

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