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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 18:24 BJT

标题新闻：大众汽车集团10月汽车销量增长4.7%为连续第三个月增加，1-10月销量上升2.6%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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