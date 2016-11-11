版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 18:51 BJT

东南亚股市：多数收跌而印尼和菲律宾股市跌幅居前，因担心资本外流

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   353.82    -8.59   -2.37   +6.31   332.82
    新加坡                     2814.60   -19.49   -0.69   -2.36  2882.73
    马来西亚                  1634.19   -18.55   -1.12   -3.45  1692.51
    泰国                      1494.53   -19.73   -1.30  +16.03  1288.02
    印尼                      5231.97  -218.34   -4.01  +13.91  4593.01
    菲律宾                     6975.09  -206.78   -2.88   +0.33  6952.08
    越南                        679.20     1.03   +0.15  +17.30   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 于春红; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐