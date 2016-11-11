中国新债：云南下周五将发行346.1亿元一般和专项地方债，期限3/5/10年

路透上海11月11日 - 中国云南省财政厅周五公告，将于下周五(18日)招标发行总额346 .1亿元人民币的一般和专项地方债。其中一般债250.3亿元，包括三、五和10年三个期限； 专项债95.8亿元，包括三年和五年两种。 上述一般债券全部为置换债。联合资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行规模和招 标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 45.3 11月18日上午9:20-10:00 11月21日 五年 78 10年 127 小计 250.3 专项债券 三年 45.8 11月18日上午10:20-11:00 11月21日 五年 50 小计 95.8 总计 346.1 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)