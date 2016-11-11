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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 18:50 BJT

中国新债：云南下周五将发行346.1亿元一般和专项地方债，期限3/5/10年

路透上海11月11日 - 中国云南省财政厅周五公告，将于下周五(18日)招标发行总额346
.1亿元人民币的一般和专项地方债。其中一般债250.3亿元，包括三、五和10年三个期限；
专项债95.8亿元，包括三年和五年两种。
    
    上述一般债券全部为置换债。联合资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行规模和招
标时间如下：          
     类别        期限     规模(亿元)          招标时间           发行期
   一般债券      三年            45.3  11月18日上午9:20-10:00   11月21日
                 五年              78                                   
                 10年             127                                   
                 小计           250.3                                   
   专项债券      三年            45.8  11月18日上午10:20-11:00  11月21日
                 五年              50                                   
                 小计            95.8                                   
                 总计           346.1                                   
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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